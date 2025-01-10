Джуд Лоу исполнит роль Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник»
10 января 202522:36
Британский актер Джуд Лоу был утвержден на роль Владимира Путина в фильме Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник». Об этом актер сообщил в интервью изданию Deadline.
Экранизация одноименной книги Джулиано да Эмполи расскажет о продюсере Вадиме Баранове, который в начале карьеры становится политтехнологом российского президента.
Некоторые эксперты предполагают, что прототипом этого героя является российский чиновник Владислав Сурков.
Джуд Лоу сыграет Путина на ранних этапах его президентской карьеры, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru