Джуд Лоу исполнит роль Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

Британский актер Джуд Лоу был утвержден на роль Владимира Путина в фильме Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник». Об этом актер сообщил в интервью изданию Deadline.

Экранизация одноименной книги Джулиано да Эмполи расскажет о продюсере Вадиме Баранове, который в начале карьеры становится политтехнологом российского президента.