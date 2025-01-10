Джуд Лоу исполнит роль Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

Британский актер Джуд Лоу был утвержден на роль Владимира Путина в фильме Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник». Об этом актер сообщил в интервью изданию Deadline.

Экранизация одноименной книги Джулиано да Эмполи расскажет о продюсере Вадиме Баранове, который в начале карьеры становится политтехнологом российского президента.

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Некоторые эксперты предполагают, что прототипом этого героя является российский чиновник Владислав Сурков.

Джуд Лоу сыграет Путина на ранних этапах его президентской карьеры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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