Съемки «Бэтмена 2» начнутся летом 2024 года
Полноценное производство сиквела фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли начнется летом следующего года в Великобритании, пишет портал World of Reel.
В феврале главе киновселенной DC Джеймсу Ганну представят сценарий фильма. После этого начнется подбор актеров на роли второго плана.
О чем расскажет сиквел пока неизвестно. Режиссером станет Мэтт Ривз, снявший первую часть. Премьера запланирована на 3 октября 2025 года.
Как сообщает Deadline, Леонардо Ди Каприо подписал контракт на съемки в новом фильме. Актер не раскрывает подробности, чтобы не нарушить условия соглашения, передает «Радиоточка НСН».
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