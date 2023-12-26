Съемки «Бэтмена 2» начнутся летом 2024 года

Полноценное производство сиквела фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли начнется летом следующего года в Великобритании, пишет портал World of Reel.

Съемки сиквела «Скалолаза» со Сталлоне начнутся летом 2024 года

В феврале главе киновселенной DC Джеймсу Ганну представят сценарий фильма. После этого начнется подбор актеров на роли второго плана.

О чем расскажет сиквел пока неизвестно. Режиссером станет Мэтт Ривз, снявший первую часть. Премьера запланирована на 3 октября 2025 года.

Как сообщает Deadline, Леонардо Ди Каприо подписал контракт на съемки в новом фильме. Актер не раскрывает подробности, чтобы не нарушить условия соглашения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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