Звезда «Сумерек» признался, что стал бояться фильмов ужасов

Британский актёр Роберт Паттинсон, сыгравший вампира Эдварда Каллена в фэнтези «Сумерки», признался, что перестал смотреть фильмы ужасов.

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В интервью изданию GQ он рассказал, что подобные киноленты стали его пугать.

По словам Паттинсона, во время просмотра одного из хорроров ему стало казаться, что кто-то проник в его дом, поэтому он решил вооружиться ножами.

«Я сидел на своём диване с двумя кухонными ножами, а потом так и заснул с ними. Наверное, это была просто белка», - заключил артист.

Ранее Паттинсон получил роль в новом фильме оскароносного режиссёра Кристофера Нолана «Одиссея», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Асатур Есаянц
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