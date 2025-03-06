Звезда «Сумерек» признался, что стал бояться фильмов ужасов
Британский актёр Роберт Паттинсон, сыгравший вампира Эдварда Каллена в фэнтези «Сумерки», признался, что перестал смотреть фильмы ужасов.
В интервью изданию GQ он рассказал, что подобные киноленты стали его пугать.
По словам Паттинсона, во время просмотра одного из хорроров ему стало казаться, что кто-то проник в его дом, поэтому он решил вооружиться ножами.
«Я сидел на своём диване с двумя кухонными ножами, а потом так и заснул с ними. Наверное, это была просто белка», - заключил артист.
Ранее Паттинсон получил роль в новом фильме оскароносного режиссёра Кристофера Нолана «Одиссея», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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