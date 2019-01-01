Киноманы назвали лучшего исполнителя роли Бэтмена
Поклонники кинематографа назвали актера, который лучше всех исполнил роль Бэтмена. Как отмечает издание The Hollywood Reporter, 39% опрошенных отдали свои голоса за Кристиана Бэйла. На второй строчке расположился Майкл Китон с 38%-ью процентами голосов. Замыкает тройку лидеров Джордж Клуни, которому заслужить любовь 19% зрителей. Также в топ-5 вошли Бен Аффлек и Вэл Килмер.
Как отмечает The Hollywood Reporter, самой лучшей Женщиной-кошкой, согласно результатам опроса, является Холли Берри, а самым любимым исполнителем роли Джокера — умерший актер Хит Леджер.
Между тем, ранее НСН писала, что режиссер картины «Бэтмен и Робин» извинился за фильм через 20 лет после его премьеры. Как сообщает Entertainment Weekly, Джоэл Шумахер заявил, что хочет попросить прощения у каждого фаната, который был разочарован.
Лента, мировая премьера которой состоялась в июне 1997 года, получила крайне негативные отзывы. В том же году картины Шумахера удостоилась 11 номинаций «Золотой малины», в том числе «Худший фильм года», а также худший фильмов всех времен.
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