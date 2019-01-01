Киноманы назвали лучшего исполнителя роли Бэтмена

Поклонники кинематографа назвали актера, который лучше всех исполнил роль Бэтмена. Как отмечает издание The Hollywood Reporter, 39% опрошенных отдали свои голоса за Кристиана Бэйла. На второй строчке расположился Майкл Китон с 38%-ью процентами голосов. Замыкает тройку лидеров Джордж Клуни, которому заслужить любовь 19% зрителей. Также в топ-5 вошли Бен Аффлек и Вэл Килмер.

Как отмечает The Hollywood Reporter, самой лучшей Женщиной-кошкой, согласно результатам опроса, является Холли Берри, а самым любимым исполнителем роли Джокера — умерший актер Хит Леджер.