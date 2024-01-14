Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон признался в алкоголизме

Британский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале «Игра престолов», подтвердил информацию о проблемах с алкоголем. Об этом он рассказал в подкасте Hidden 20%.

Про Джона Сноу из «Игры престолов» снимут отдельный сериал

О злоупотреблении актера горячительными напитками журналисты писали в 2019 году. По словам Харингтона, для лечения недуга он обратился в специализированную клинику.

На фоне лечения у звезды диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности. После этого он поменял врачей и решил бороться с алкоголизмом самостоятельно.

В декабре 2023 года стало известно, что звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк и ее мать Дженнифер стали кавалерами ордена Британской империи, передает «Радиоточка НСН».

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