Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон признался в алкоголизме

О злоупотреблении актера горячительными напитками журналисты писали в 2019 году. По словам Харингтона, для лечения недуга он обратился в специализированную клинику.

На фоне лечения у звезды диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности. После этого он поменял врачей и решил бороться с алкоголизмом самостоятельно.

В декабре 2023 года стало известно, что звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк и ее мать Дженнифер стали кавалерами ордена Британской империи, передает «Радиоточка НСН».

