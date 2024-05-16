Звезда шоу «Голос» Мерабова призвала соотечественников игнорировать Пугачеву

Певица, звезда проекта «Голос» Мариам Мерабова обратилась к россиянам с призывом игнорировать певицу Аллу Пугачеву на фоне ее резонансного заявления о «холопах и рабах». Об этом сообщило издание «Абзац».

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По мнению исполнительницы, подобные высказывания прощать нельзя. Мерабова возмутилась из-за того, что Пугачева оскорбила поклонников, покупающих «дико дорогие» билеты на ее концерты.

Певица подчеркнула, что не понимает презрительного отношения Пугачевой к россиянам, которые, в отличие от нее, любят родину.

Ранее посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Израиль считает артистов-репатриантов из России, в том числе певицу Аллу Пугачеву, израильтянами.

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ФОТО: Радио JAZZ
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