Звезда шоу «Голос» Мерабова призвала соотечественников игнорировать Пугачеву

По мнению исполнительницы, подобные высказывания прощать нельзя. Мерабова возмутилась из-за того, что Пугачева оскорбила поклонников, покупающих «дико дорогие» билеты на ее концерты.

Певица подчеркнула, что не понимает презрительного отношения Пугачевой к россиянам, которые, в отличие от нее, любят родину.

Ранее посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Израиль считает артистов-репатриантов из России, в том числе певицу Аллу Пугачеву, израильтянами.

