Посол Израиля: Пугачева и другие артисты-репатрианты интегрировались в стране

По словам дипломата, прибывшие в Израиль артисты и люди, задействованные в других сферах, не испытывают проблем.

«Они все в Израиле израильтяне, то есть... интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре», — отметила Гальперин.

Посол указала, что в стране есть театр «Гешер», проводящий спектакли на русском языке, и в Тель-Авиве рады, что культурные деятели «довольно удачно интегрировались в Израиль».

