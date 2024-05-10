Посол Израиля: Пугачева и другие артисты-репатрианты интегрировались в стране

Израиль считает артистов-репатриантов из России, в том числе певицу Аллу Пугачеву, израильтянами. Об этом заявила посол страны в РФ Симона Гальперин в интервью ТАСС.

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По словам дипломата, прибывшие в Израиль артисты и люди, задействованные в других сферах, не испытывают проблем.

«Они все в Израиле израильтяне, то есть... интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре», — отметила Гальперин.

Посол указала, что в стране есть театр «Гешер», проводящий спектакли на русском языке, и в Тель-Авиве рады, что культурные деятели «довольно удачно интегрировались в Израиль».

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ФОТО: РИА Новости
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