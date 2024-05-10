Посол Израиля: Пугачева и другие артисты-репатрианты интегрировались в стране
Израиль считает артистов-репатриантов из России, в том числе певицу Аллу Пугачеву, израильтянами. Об этом заявила посол страны в РФ Симона Гальперин в интервью ТАСС.
По словам дипломата, прибывшие в Израиль артисты и люди, задействованные в других сферах, не испытывают проблем.
«Они все в Израиле израильтяне, то есть... интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре», — отметила Гальперин.
Посол указала, что в стране есть театр «Гешер», проводящий спектакли на русском языке, и в Тель-Авиве рады, что культурные деятели «довольно удачно интегрировались в Израиль».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Индии пройдет посвященный Пушкину и Ахматовой фестиваль русской литературы
- У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7
- Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Ольха»
- Посол Израиля: Пугачева и другие артисты-репатрианты интегрировались в стране
- Кабмин выделил Курганской области 4 млрд рублей на восстановление после паводка
- Нарышкин усомнился в возможности приема Украины в НАТО в обход правил
- На подлете к Белгороду уничтожили две воздушные цели
- Энди Серкис снимет новый фильм по вселенной «Властелина колец»
- В Ессентуках произошло землетрясение магнитудой 3,4
- Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru