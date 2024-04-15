Алена Жигалова озвучила сумму гонорара Аллы Пугачевой за концерт в Израиле
Народная артистка СССР Алла Пугачёва намерена провести гастрольный тур в честь своего 75-летия и выступить с концертами в Израиле и Прибалтике. Об этом журналистка Алена Жигалова заявила в ролике на YouTube-канале «Алена, блин!».
По её словам, гонорар за каждое выступление составит 50 тысяч евро, или около пяти млн рублей по текущему курсу, что, по российским меркам, весьма скромно.
Жигалова привела в пример Полину Гагарину, которой платят от семи до девяти млн рублей, а также указала на Григория Лепса, выступление которого может стоить от шести до восьми млн рублей.
«Даже Стас Михайлов, которого недавно обругала Примадонна, получает больше. Его гонорар за выступление составляет около 20 млн рублей», - заключила журналистка.
Ранее Пугачева представила две новые песни, они называются «Я плачу» и «Жизнь слишком хороша», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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