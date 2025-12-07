Скончался советский кинорежиссёр Вячеслав Криштофович

Широкой публике на постсоветском пространстве Вячеслав Криштофович особенно запомнился по трогательной драме «Одинокая женщина желает познакомиться». За свою творческую жизнь Криштофович снял более 20 фильмов и также выступал в актёрском амплуа — его можно увидеть в картинах «Совесть» и «Сердце Бонивура».

Вячеслав Криштофович родился 26 октября 1947 года в Киеве в семье актёра Сигизмунда Криштофовича. В 1971 году он окончил режиссёрский факультет и с 1970 года начал работать на киностудии имени Довженко. С 1991 года он также преподавал в Киевском государственном институте театрального искусства.

Среди его самых известных работ — фильмы «Одинокая женщина желает познакомиться», «Приятель покойника», «Перед экзаменом», «Ребро Адама» и «Автопортрет неизвестного».

