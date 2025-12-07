Скончался советский кинорежиссёр Вячеслав Криштофович
Советский режиссёр и сценарист Вячеслав Криштофович умер на Украине в возрасте 78 лет. Об этом сообщил кинокритик Андрей Плахов в своем Telegram-канале. Смерть режиссёра также подтвердил Национальный союз кинематографистов Украины.
Широкой публике на постсоветском пространстве Вячеслав Криштофович особенно запомнился по трогательной драме «Одинокая женщина желает познакомиться». За свою творческую жизнь Криштофович снял более 20 фильмов и также выступал в актёрском амплуа — его можно увидеть в картинах «Совесть» и «Сердце Бонивура».
Вячеслав Криштофович родился 26 октября 1947 года в Киеве в семье актёра Сигизмунда Криштофовича. В 1971 году он окончил режиссёрский факультет и с 1970 года начал работать на киностудии имени Довженко. С 1991 года он также преподавал в Киевском государственном институте театрального искусства.
Среди его самых известных работ — фильмы «Одинокая женщина желает познакомиться», «Приятель покойника», «Перед экзаменом», «Ребро Адама» и «Автопортрет неизвестного».
