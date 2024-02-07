Звезда «Папиных дочек» Олешко поддержал съемки продолжения сериала

Российский актер Александр Олешко, снявшийся в ситкоме «Папины дочки», положительно отнесся к съемкам продолжения сериала. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».

Завершились съёмки новых «Папиных дочек»

По словам артиста, семейные отношения относятся к вечным темам. Олешко подчеркнул, что сериал полюбился нескольким поколениям зрителей.

Олешко добавил, что многие соотечественники считают героев сериала своими близкими, и отметил, что для него возможность сыграть в «Папиных дочках» роль Аллигатора стала большим счастьем.

Ранее актёр Александр Самойленко заявил, что считает ошибкой решение выпустить новый сезона сериала «Папины дочки».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ОлешкоАктерыСъемкиСериалы

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