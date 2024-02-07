Звезда «Папиных дочек» Олешко поддержал съемки продолжения сериала
Российский актер Александр Олешко, снявшийся в ситкоме «Папины дочки», положительно отнесся к съемкам продолжения сериала. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».
По словам артиста, семейные отношения относятся к вечным темам. Олешко подчеркнул, что сериал полюбился нескольким поколениям зрителей.
Олешко добавил, что многие соотечественники считают героев сериала своими близкими, и отметил, что для него возможность сыграть в «Папиных дочках» роль Аллигатора стала большим счастьем.
Ранее актёр Александр Самойленко заявил, что считает ошибкой решение выпустить новый сезона сериала «Папины дочки».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: Россияне предпочитают работать с друзьями, а не родственниками
- Российский «Прогресс МС-24» дозаправил МКС перед отстыковкой
- Столтенберг заявил, что НАТО не видит непосредственной угрозы союзникам
- Россия с начала года увеличила вылов рыбы на 14%
- Гутерреш назвал раскол в Совете Безопасности худшим в истории
- В Молдавии запретили голосовать на выборах президента РФ в Приднестровье
- СМИ: Угнанную машину убитой владелицы завода ТИАЛ нашли на стоянке в Подмосковье
- СМИ: страны G7 намерены ограничить возможности танкеров России по доставке нефти
- Звезда «Папиных дочек» Олешко поддержал съемки продолжения сериала
- Ильхам Алиев с отрывом лидирует на выборах президента Азербайджана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru