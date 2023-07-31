Звезда «Папиных дочек» Самойленко раскритиковал решение выпустить продолжение сериала

Сыгравший в оригинальном ситкоме стоматолога Андрея Антонова артист пояснил, что не пытается осудить проект и его авторов - по его мнению, он просто не видит необходимости в продолжении.

«Не считаю, что этот проект нужен... С моей точки зрения, делать перезапуск этой истории — ошибка. А там посмотрим: может быть, я окажусь неправым, и этот проект затмит все остальные. Но мне так не кажется», — указал Самойленко.

Он также добавил, что не намерен смотреть продолжение «Папиных дочек», но если увидит, то посмотрит «15-20 минут».

Ранее телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START объявили, что съёмки продолжения «Папиных дочек» завершены и сериал «Папины дочки. Новые» выйдет в эфир осенью 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

