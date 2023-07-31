Звезда «Папиных дочек» Самойленко раскритиковал решение выпустить продолжение сериала
Актёр Александр Самойленко заявил, что считает ошибкой решение выпустить новый сезона сериала «Папины дочки», сообщает Газета.Ru.
Сыгравший в оригинальном ситкоме стоматолога Андрея Антонова артист пояснил, что не пытается осудить проект и его авторов - по его мнению, он просто не видит необходимости в продолжении.
«Не считаю, что этот проект нужен... С моей точки зрения, делать перезапуск этой истории — ошибка. А там посмотрим: может быть, я окажусь неправым, и этот проект затмит все остальные. Но мне так не кажется», — указал Самойленко.
Он также добавил, что не намерен смотреть продолжение «Папиных дочек», но если увидит, то посмотрит «15-20 минут».
Ранее телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START объявили, что съёмки продолжения «Папиных дочек» завершены и сериал «Папины дочки. Новые» выйдет в эфир осенью 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей после перерыва
- Звезда «Папиных дочек» Самойленко раскритиковал решение выпустить продолжение сериала
- Аналитик Кашин объяснил снижение цен на одежду в России
- Минобороны Греции случайно опубликовало фото секретных военных карт
- Путин запретил использовать иностранную электронную почту при регистрации на российских сайтах
- Родители рассказали подробности массового отравления в детском лагере на Алтае
- Патрушев: Зарубежные и украинские спецслужбы планируют диверсии в Карелии
- Глава Нацгвардии Украины: Освобожденные боевики «Азова» вернутся на поле боя
- В Дагестане спасли зацепившегося рогами за провода козла
- Минобороны России: Цех по сборке беспилотников ВСУ уничтожили в Харьковской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru