Звезда «Папиных дочек» Самойленко раскритиковал решение выпустить продолжение сериала

Актёр Александр Самойленко заявил, что считает ошибкой решение выпустить новый сезона сериала «Папины дочки», сообщает Газета.Ru.

Вышел первый за 10 лет новый эпизод «Футурамы»

Сыгравший в оригинальном ситкоме стоматолога Андрея Антонова артист пояснил, что не пытается осудить проект и его авторов - по его мнению, он просто не видит необходимости в продолжении.

«Не считаю, что этот проект нужен... С моей точки зрения, делать перезапуск этой истории — ошибка. А там посмотрим: может быть, я окажусь неправым, и этот проект затмит все остальные. Но мне так не кажется», — указал Самойленко.

Он также добавил, что не намерен смотреть продолжение «Папиных дочек», но если увидит, то посмотрит «15-20 минут».

Ранее телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START объявили, что съёмки продолжения «Папиных дочек» завершены и сериал «Папины дочки. Новые» выйдет в эфир осенью 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:КультураТелевидениеАктёрыСериалы

Горячие новости

Все новости

партнеры