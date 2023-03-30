Завершились съёмки новых «Папиных дочек»

Новым отцом-одиночкой станет супруг Даши (Анастасия Сиваева) Веник, которого сыграл Филипп Бледный. Он будет воспитывать четырёх дочерей - их роли достались Еве Смирновой, Вите Корниенко, Полине Айнутдиновой и Полине Денисовой.

«Это было невероятное приключение. Если скажу, что в своё время не хотел оказаться на месте Андрея Леонова в «Папиных дочках», это будет неправдой», — заявил Филипп Бледный.

Помогать Венику будут родственники, а именно сёстры Даши - Маша (Мирослава Карпович), Пуговка (Екатерина Старшова) и Галина Сергеевна (Елизавета Арзамасова). Появятся в продолжении и другие персонажи из первых «Папиных дочек».

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