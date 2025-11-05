Звезда «Людей Икс» приедет в Москву на «ComicCon Игромир»
Актриса и фотомодель Фамке Янссен, известная по роли Джин Грей в франшизе «Люди Икс» впервые посетит Россию, чтобы встретиться с фанатами на фестивале «ComicCon Игромир». Она выступит на сцене, ответит на вопросы посетителей и проведет автограф-сессию. Мероприятие пройдет в московском «Тимирязев центре» с 12 по 14 декабря, а гостья пробудет в столице все три дня.
Янссен получила известность за яркую роль в фильме «Золотой глаз» 1995 года. Она сыграла советскую военную лётчицу Ксению Онатопп, а в 2000 году на экранах появилась картина «Люди Икс», которая дала старт многолетней франшизе. Серия вошла в список самых кассовых франшиз в истории, чьи сборы превысили семь миллиардов долларов. Янссен запомнилась поклонникам в роли яркой Джин Грей, которая обладает телекинезом и телепатией.
Фестиваль «ComicCon Игромир» — это ежегодное событие, на котором ожидают релизы фильмов, сериалов, настольных и видеоигр. Также будут представлены новинки комиксов, аниме, манги и развлекательной литературы. Среди звездных гостей также будет художник комиксов Marvel «Тор» и «Серебряный Сёрфер» Эсад Рибич.
Ранее эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов рассказал НСН, что фестивали Comic Сon и «Игромир» под руководством «Яндекса» сохранят косплей, игры и приглашение звезд, а интеграция с другими сервисами позволит мероприятиям стать окупаемыми.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Абакане 15 посетителей кинотеатра получили ожог глаз
- Россиянам посоветовали «залететь» в Каир ради рекордного Египетского музея
- «Из другой системы»: Интерстеллар 3I/ATLAS отказались считать искусственным
- Хинштейн потребовал уволить из органов власти всех ранее судимых сотрудников
- Недовольны, но молчат: Политолог не ждет протестов в Германии из-за роста налогов
- «Абсолютно неправильно!»: Врач осудил Плющенко за выход болеющего сына на лёд
- «Вспомните Станиславского!»: Льготные билеты в МХТ призвали вернуть
- Песков: Решение Молдавии закрыть «Русский дом» в Кишиневе вызывает сожаление
- Вайб премиума: Названы покупатели бюджетного ноутбука от Apple
- Вологодского губернатора обвинили в невежестве из-за памятника Ивану Грозному
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru