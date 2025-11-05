Звезда «Людей Икс» приедет в Москву на «ComicCon Игромир»

Актриса и фотомодель Фамке Янссен, известная по роли Джин Грей в франшизе «Люди Икс» впервые посетит Россию, чтобы встретиться с фанатами на фестивале «ComicCon Игромир». Она выступит на сцене, ответит на вопросы посетителей и проведет автограф-сессию. Мероприятие пройдет в московском «Тимирязев центре» с 12 по 14 декабря, а гостья пробудет в столице все три дня.

«Интеграция с кино»: Как «Яндекс» изменит фестивали Comic Con и «Игромир»

Янссен получила известность за яркую роль в фильме «Золотой глаз» 1995 года. Она сыграла советскую военную лётчицу Ксению Онатопп, а в 2000 году на экранах появилась картина «Люди Икс», которая дала старт многолетней франшизе. Серия вошла в список самых кассовых франшиз в истории, чьи сборы превысили семь миллиардов долларов. Янссен запомнилась поклонникам в роли яркой Джин Грей, которая обладает телекинезом и телепатией.

Фестиваль «ComicCon Игромир» — это ежегодное событие, на котором ожидают релизы фильмов, сериалов, настольных и видеоигр. Также будут представлены новинки комиксов, аниме, манги и развлекательной литературы. Среди звездных гостей также будет художник комиксов Marvel «Тор» и «Серебряный Сёрфер» Эсад Рибич.

Ранее эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов рассказал НСН, что фестивали Comic Сon и «Игромир» под руководством «Яндекса» сохранят косплей, игры и приглашение звезд, а интеграция с другими сервисами позволит мероприятиям стать окупаемыми.

ФОТО: пресс-служба "Comic Con Игромир"
