Звезда фильма «Любовь и голуби» Лада Сизоненко ушла из кино из-за карьеры модели

По ее словам, в 12 лет она случайно попала на пробы в комедию. Несмотря на то, что фильм приобрел большую популярность, Сизоненко все-таки отказалась от карьеры актрисы, так как захотела быть моделью.

Впоследствии Сизоненко работала с известными российскими дизайнерами Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным.

Ранее историк моды Александр Васильев в эфире НСН подтвердил возвращение на российские телеэкраны шоу «Модный приговор» и рассказал, кто займет кресло модного судьи вместо него, напоминает «Радиоточка НСН».

