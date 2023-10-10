У актрисы из сериала «Сваты» Шубиной знакомая украла 110 тысяч долларов
10 октября 202316:23
Знакомая заслуженной артистки России Маргариты Шубиной, сыгравшей Любу в сериале «Сваты», по утверждению потерпевшей, украла у нее 110 тысяч долларов. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Сообщается, что актриса дала подруге Ирине крупную сумму на хранение, пока была в разъездах. Вернувшись домой, Шубина попросила вернуть ей деньги, однако Ирина заявила, что денег больше нет - ее сын их нашел и потратил.
В итоге звезда «Сватов» написала заявление в полицию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru