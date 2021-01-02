Звезда фильма «Человеке-амфибии» Владимир Коренев умер от COVID
Исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия», народный артист РФ Владимир Коренев умер от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дочь артиста Ирину Кореневу.
«Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом», - подтвердила дочь артиста.
Владимир Коренев родился в Севастополе 20 июня 1940. Во время учебы в ГИТИСе получил предложение сыграть главную роль в фильме Владимира Чеботарёва «Человек-амфибия». Этот фильм принес ему всесоюзную славу. Также в фильмографии артиста ленты «Дети Дон-Кихота», «Свет далекой звезды», «Освобождение», «Дорога в ад» и другие.
Служил в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского (ныне - Электротеатр Станиславский) с 1961 года.
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