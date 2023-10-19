Звезда «Евровидения» Käärijä на концерте выкинул за кулисы флаг Украины
Участник «Евровидения», финский рэпер Йере Пеюхенен, известный под псевдонимом Käärijä, на своем концерте в Таллине выкинул за кулисы украинский флаг, который бросила на сцену фанатка из зала.
«Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделала», – отчитал поклонницу исполнитель.
После выступления Пеюхенен признался, что принял флаг Украины за шведский — этой стране он проиграл «Евровидение». Также музыкант поделился, что столкнулся с травлей в Сети: артисту начали угрожать.
Ранее мэрия города Вьен на юго-востоке Франции распорядилась снять со здания администрации флаг Украины после заявления президента Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru