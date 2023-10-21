Звезда «Дома-2» Олеся Малибу решила развестись с мужем через месяц после росписи
21 октября 202320:23
Экс-участница «Дома-2» Олеся Малибу сообщила, что разводится со своим супругом Артемием. Об этом артистка написала в своих соцсетях.
По ее словам, супруг ушел из дома и перестал выходить на связь. Малибу рассказал, что их брак продлился чуть больше месяца и теперь им «не по пути».
Малибу подозревает, что супруг может скрываться у своей мамы, так как у них с тещей довольно натянутые отношения.
Ранее стало известно, что американская кинозвезда Мэрил Стрип разъехалась с мужем скульптором Доном Гаммером, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru