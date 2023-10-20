Адвокат Жорин похвалил оформивших развод рэпера Гуфа и Юлию Королеву
Адвокат рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) Сергей Жорин заявил, что его клиент и блогер Юлия Королева при разводе решили все вопросы во внесудебном порядке, сообщает Газета.Ru.
Он указал, что бывшие супруги договорились, что их общий ребёнок будет жить с мамой, а музыкант будет исполнять все свои родительские обязанности, в том числе по содержанию.
По его словам, очень хорошо, что Алексею и Юлии удалось договорится по внесудебном порядке.
«Поскольку есть общий ребёнок, брак расторгается только в судебном порядке, что и было сделано. По всем остальным вопросам был достигнут компромисс, это очень правильно и похвально, всем брать пример», — заключил Жорин.
Ранее решение о расторжении брака Долматова и Королевой принял судебный участок мирового судьи №197 в Москве, теперь уже бывшие супруги обошлись без раздела имущества по суду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МОК отверг обвинения Путина в этнической дискриминации спортсменов из России
- Губернатор Развожаев сообщил о сбитой над морем в Севастополе ракете
- США из-за Пакистана ввели санкции против трех китайских компаний
- Новак поручил снизить цены на топливо до уровня инфляции 2023 года
- Крымский мост временно закрыли для автотранспорта
- Обвиняемого в убийстве пасынка Стаса Намина арестовали на два месяца
- Умерла двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова
- Собянин: В Москве разработали уникальную систему для атомного ледокола «Якутия»
- Елена Проклова заявила, что не смотрела многие свои фильмы
- Новак: в России могут запретить экспорт керосина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru