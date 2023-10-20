Адвокат Жорин похвалил оформивших развод рэпера Гуфа и Юлию Королеву

Адвокат рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) Сергей Жорин заявил, что его клиент и блогер Юлия Королева при разводе решили все вопросы во внесудебном порядке, сообщает Газета.Ru.

Он указал, что бывшие супруги договорились, что их общий ребёнок будет жить с мамой, а музыкант будет исполнять все свои родительские обязанности, в том числе по содержанию.

По его словам, очень хорошо, что Алексею и Юлии удалось договорится по внесудебном порядке.

«Поскольку есть общий ребёнок, брак расторгается только в судебном порядке, что и было сделано. По всем остальным вопросам был достигнут компромисс, это очень правильно и похвально, всем брать пример», — заключил Жорин.

Ранее решение о расторжении брака Долматова и Королевой принял судебный участок мирового судьи №197 в Москве, теперь уже бывшие супруги обошлись без раздела имущества по суду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

