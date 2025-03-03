Депутат Гусев заявил, что фильм «Анора» держится на русских

Первый зампред комитета Госдумы по контролю, член партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев заявил, что сожалеет о том, что российскому актеру Юре Борисову не дали премию «Оскар».

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По его словам, фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера о любви и настоящих ценностях. Как отметил депутат в беседе с «Газетой.Ru», все в фильме держится на русских, чья культура важна для мира.

Гусев также добавил, что фильм получился хорошим благодаря игре Юры Борисова, так как его герой - ключевой персонаж.

Ранее стало известно, что фильм «Анора» получил награду «Оскар» в категории «Лучший фильм года», напоминает RT.

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ФОТО: Кадр из фильма "Анора"
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