Собчак ответила, будет ли участвовать в выборах в Госдуму
Журналистка Ксения Собчак заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что скорее всего не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.
«Я не могу сказать, что у меня есть какое-то решение по этому вопросу. Но могу сказать: скорее нет, чем да», - сказала она.
Собчак отметила, что не выдвигала свою кандидатуру несмотря на уже начавшиеся политические баталии между кандидатами.
Журналистка выдвигалась на президентских выборах в 2018 году, но заняла четвертое место с 1,68% голосов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+13 754 / сут.
Умерли
23 491+286 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+8 392 / сут.
- Американские военные получат гиперзвуковое оружие к 2023 году
- Собчак ответила, будет ли участвовать в выборах в Госдуму
- Собянин объяснил новые меры против коронавируса
- Стали известны результаты клинических исследований российского лекарства от коронавируса
- Трамп обвинил Байдена в коррупции после «слива» переписки его сына
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru