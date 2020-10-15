Собчак ответила, будет ли участвовать в выборах в Госдуму

Журналистка Ксения Собчак заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что скорее всего не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

«Я не могу сказать, что у меня есть какое-то решение по этому вопросу. Но могу сказать: скорее нет, чем да», - сказала она.