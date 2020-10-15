Собчак ответила, будет ли участвовать в выборах в Госдуму

Журналистка Ксения Собчак заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что скорее всего не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

«Я не могу сказать, что у меня есть какое-то решение по этому вопросу. Но могу сказать: скорее нет, чем да», - сказала она.

Собчак второй год подряд возглавила список самых богатых блогеров

Собчак отметила, что не выдвигала свою кандидатуру несмотря на уже начавшиеся политические баталии между кандидатами.

Журналистка выдвигалась на президентских выборах в 2018 году, но заняла четвертое место с 1,68% голосов.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ВыборыКсения Собчак
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