Зверев назвал Сергея Лазарева самым стильным артистом российских музыкальных премий

Музыканты все чаще выбирают российские бренды для выхода на красные дорожки, сообщил НСН Сергей Зверев.

Некоторые российские артисты одеваются более стильно, чем зарубежные звезды, заявил корреспонденту НСН на премии телеканала RU.TV стилист и шоумен Сергей Зверев.

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«Сегодня на дорожке видел Сергея Лазарева, который быстро прошел, у него был интересный костюм. Очень даже стильно и со вкусом. А девушки сегодня – одна другой лучше. Все в основном в нарядах от российских дизайнеров. Некоторые наши звезды моднее зарубежных», - сказал он.

В беседе с корреспондентом НСН он также оценил новую песню Аллы Пугачевой, отметив необычную аранжировку композиции.

Главным цветом дресс-кода премии в 2024 году стал белый, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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