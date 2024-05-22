Зверев назвал Сергея Лазарева самым стильным артистом российских музыкальных премий

«Сегодня на дорожке видел Сергея Лазарева, который быстро прошел, у него был интересный костюм. Очень даже стильно и со вкусом. А девушки сегодня – одна другой лучше. Все в основном в нарядах от российских дизайнеров. Некоторые наши звезды моднее зарубежных», - сказал он.

В беседе с корреспондентом НСН он также оценил новую песню Аллы Пугачевой, отметив необычную аранжировку композиции.

Главным цветом дресс-кода премии в 2024 году стал белый, передает «Радиоточка НСН».

