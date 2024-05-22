«Вне времени»: Зверев назвал неожиданной аранжировку новой песни Пугачевой
Сергей Зверев заявил НСН, что настолько в восторге от песни, что добавит композицию в свой плейлист.
Новая композиция Аллы Пугачевой «Ложный стыд» удивляет аранжировкой, не свойственной для творчества певицы, рассказал корреспонденту НСН стилист и шоумен Сергей Зверев на премии телеканала RU.TV.
«Это интересный хит в стиле Аллы. Неожиданная аранжировка для нее. Все во времени, не мимо. Не нужно даже поднимать тему того, станет ли песня хитом, это вне времени. Тем, кому надо – зашло, а кому не надо – и не зайдет», - сказал он.
Как добавил Зверев, он намерен добавить новую песню Пугачевой в свой плейлист.
Автором текста композиции является поэт-песенник Михаил Гуцериев, сотрудничающий с такими исполнителями, как Дима Билан, Григорий Лепс, Макс Фадеев, Ольга Бузова и другие, напоминает «Радиоточка НСН».
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