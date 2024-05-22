«Вне времени»: Зверев назвал неожиданной аранжировку новой песни Пугачевой

«Это интересный хит в стиле Аллы. Неожиданная аранжировка для нее. Все во времени, не мимо. Не нужно даже поднимать тему того, станет ли песня хитом, это вне времени. Тем, кому надо – зашло, а кому не надо – и не зайдет», - сказал он.

Как добавил Зверев, он намерен добавить новую песню Пугачевой в свой плейлист.

Автором текста композиции является поэт-песенник Михаил Гуцериев, сотрудничающий с такими исполнителями, как Дима Билан, Григорий Лепс, Макс Фадеев, Ольга Бузова и другие, напоминает «Радиоточка НСН».

