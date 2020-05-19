Зрителями онлайн-акции «Ночь в музее» стали около 850 тысяч человек

Зрителями всех мероприятий акции «Ночь в музее», которая в этом году впервые прошла в онлайн-формате, стали около 850 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она напомнила, что 16 мая в рамках акции более 50 культурных площадок столицы провели прямые трансляции и показали заранее подготовленную программу. Виртуальные гости «Ночи в музее» смогли посетить видеоэкскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы, а также принять участие в различных квестах.

Кстати, по словам Натальи Сергуниной, необычный формат позволил заметно расширить аудиторию. Так, в прошлом году мероприятия в рамках акции посетили 529 тысяч жителей столицы и туристов. В этом году аудитория увеличилась на 300 тысяч человек, пишет АГН Москва.

Отметим, самой популярной площадкой стал Мемориальный музей космонавтики. Виртуальными гостями мероприятия «60-е: наш космический квартирник» стали 114 тысяч человек. В числе лидеров также оказались Музей Москвы, выставка Музея Булгакова, а также онлайн-экскурсии по экспозиции Музея истории ГУЛАГа, отмечает Москва 24.