Зрителями онлайн-акции «Ночь в музее» стали около 850 тысяч человек
Зрителями всех мероприятий акции «Ночь в музее», которая в этом году впервые прошла в онлайн-формате, стали около 850 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она напомнила, что 16 мая в рамках акции более 50 культурных площадок столицы провели прямые трансляции и показали заранее подготовленную программу. Виртуальные гости «Ночи в музее» смогли посетить видеоэкскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы, а также принять участие в различных квестах.
Кстати, по словам Натальи Сергуниной, необычный формат позволил заметно расширить аудиторию. Так, в прошлом году мероприятия в рамках акции посетили 529 тысяч жителей столицы и туристов. В этом году аудитория увеличилась на 300 тысяч человек, пишет АГН Москва.
Отметим, самой популярной площадкой стал Мемориальный музей космонавтики. Виртуальными гостями мероприятия «60-е: наш космический квартирник» стали 114 тысяч человек. В числе лидеров также оказались Музей Москвы, выставка Музея Булгакова, а также онлайн-экскурсии по экспозиции Музея истории ГУЛАГа, отмечает Москва 24.
К слову, ранее Наталья Сергунина отметила, что столичные музеи представили более 200 новых выставок на портале «Музейная Москва онлайн». Она подчеркнула, что портал представляет собой большое музейное онлайн-пространство, в котором собраны фотографии и цифровые копии предметов из коллекций 38 музеев и галерей. Сергунина подчеркнула, что только за последние полтора месяца к проекту добавилось более 200 выставок и 7 тысяч новых экспонатов,
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