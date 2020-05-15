Наталья Сергунина: Онлайн‑акцию «Ночь в музее» посвятят 75‑летию Победы

Принять участие в виртуальных экскурсиях, посвященных Году памяти и славы в России и 75-летию Победы, можно будет во время акции «Ночь в музее» 16 мая. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, подчеркнув, что в этом году все мероприятия впервые пройдут в режиме онлайн.

В частности, по словам Сергуниной, пять московских музеев представят программу в честь 75-летия Победы. Например, на онлайн-экскурсии и выставки о Великой Отечественной войне приглашают Музей обороны Москвы, Музей танка Т-34 и Музей Владимира Высоцкого.

Напомним, в рамках «Ночи в музее» в этом году состоится около сотни виртуальных экскурсий, лекций, концертов, мастер-классов и других мероприятий. Программу подготовили более 50 столичных музеев и выставочных залов. Между тем, власти Ленинградской области объявили о возобновлении работы музеев на территории региона с 12 мая. Однако обязательным требование при посещении музея будет являться наличие защитной маски. Также учреждения культуры предусмотрят ограничение по количеству посетителей.