Наталья Сергунина: Онлайн‑акцию «Ночь в музее» посвятят 75‑летию Победы
Принять участие в виртуальных экскурсиях, посвященных Году памяти и славы в России и 75-летию Победы, можно будет во время акции «Ночь в музее» 16 мая. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, подчеркнув, что в этом году все мероприятия впервые пройдут в режиме онлайн.
В частности, по словам Сергуниной, пять московских музеев представят программу в честь 75-летия Победы. Например, на онлайн-экскурсии и выставки о Великой Отечественной войне приглашают Музей обороны Москвы, Музей танка Т-34 и Музей Владимира Высоцкого.
Напомним, в рамках «Ночи в музее» в этом году состоится около сотни виртуальных экскурсий, лекций, концертов, мастер-классов и других мероприятий. Программу подготовили более 50 столичных музеев и выставочных залов. Между тем, власти Ленинградской области объявили о возобновлении работы музеев на территории региона с 12 мая. Однако обязательным требование при посещении музея будет являться наличие защитной маски. Также учреждения культуры предусмотрят ограничение по количеству посетителей.
Ранее НСН писала, что сеть кинотеатров «Москино» в мае проведет бесплатные онлайн-лекции из цикла «Архитектура в кино». Они будут посвящены кинематографу разных стран и эпох. Зрители смогут узнать, зачем режиссеры строили для своих картин целые города и планеты и как архитектура создает необходимую для картины атмосферу. Прямые трансляции пройдут на сайте «Москино», а также на странице организации в Facebook 13, 15, 20 и 22 мая.
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