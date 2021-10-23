Зрители увидели пасхалку в первом эпизоде сериала «Игры в кальмара»

Сообщается, что О Иль-нам, которого называют «Старик», является создателем игр на выживание.

По мнению зрителей, во время игры «Красный свет, зеленый свет» мужчина не демонстрирует страх перед роботом, который может его убить, если зафиксирует шаги. Поклонники считают, что игра таким образом оберегает своего создателя.

По сценарию «Старик» якобы умирает в шестой серии. В финале он возвращается и героине Сон Ги Хун рассказывает, что хотел «почувствовать себя живым», когда ему поставили диагноз рак мозга.

Ранее этого стало известно, что «Игра в кальмара» стала самым популярным проектом за всю историю Netflix. C 17 сентября, когда состоялась премьера, этот сериал посмотрели 111 млн раз.

