Сериал «Игра в кальмара» по-прежнему лидирует на Netflix по популярности

Сериал «Игра в кальмара» сохранил лидерство на Netflix по популярности. Его увидели более 111 млн пользователей стримингового сервиса.

По сообщениям телеканала KBS, выпущенная 17 сентября картина остаётся самой востребованной на платформе в 94 государствах мира. Примечательно, что в США это первый сериал не на английском, удерживающий первое место три недели подряд.

Сюжет «Игры в кальмара» повествует об участниках игры на выживание. Победителю игры достанется крупное денежное вознаграждение.

В России снимут сериал о группе «Король и Шут»

Ранее стало известно, что психологи проверят сериал «Игра в кальмара». Лига безопасного интернета попросила психологов проверить этот сериал из-за возможного негативного влияния на несовершеннолетних. Об этом заявила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.



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ФОТО: РИА Новости
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