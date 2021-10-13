Сериал «Игра в кальмара» по-прежнему лидирует на Netflix по популярности

Сериал «Игра в кальмара» сохранил лидерство на Netflix по популярности. Его увидели более 111 млн пользователей стримингового сервиса.

По сообщениям телеканала KBS, выпущенная 17 сентября картина остаётся самой востребованной на платформе в 94 государствах мира. Примечательно, что в США это первый сериал не на английском, удерживающий первое место три недели подряд.

Сюжет «Игры в кальмара» повествует об участниках игры на выживание. Победителю игры достанется крупное денежное вознаграждение.