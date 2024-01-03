Под Псковом приостановили дискотеки после инцидента с песней Сердючки

В понедельник в соцсетях появилось видео дискотеки, где участники танцуют под песню Сердючки «Ще не вмерла Украина». Запись вызвала общественный резонанс. Пользователи сочли композицию неуместной в условиях проведения спецоперации.

В ДК заявили, что заведение работает по графику.

«Все мероприятия, репетиции проходят. Временно отменены дискотеки», - сообщили в администрации дома культуры.

Ранее из аквапарка Алушты уволили трех девушек-аниматоров, танцевавших под песню Сердючки на украинском языке. Суд оштрафовал их за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России, передает «Радиоточка НСН».

