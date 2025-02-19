«Зритель развернулся»: Онлайн-кинотеатры готовятся к возвращению «Голливуда»
Директор онлайн-кинотеатра Okko Артем Саргсян заявил НСН, что голливудские киностудии изменили свою категоричную позицию, в Госдуме же напомнили условия возращения в Россию.
Онлайн-кинотеатры впервые за долгое время возобновили переговоры с голливудскими киностудиями, но конкретные условия возвращения обсуждать пока рано, заявил НСН PR-директор онлайн-кинотеатра Okko Артем Саргсян.
О том, что российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по возвращению их библиотек и доступу к премьерам, ранее сообщил РБК. Саргсян призвал не торопить события, отметив, что лед тронулся.
«На данный момент ситуация изменилась, у нас возобновилось общение с некоторыми представителями крупнейших киностудий, которые ранее не шли на контакт. Это в целом говорит об изменении их категоричной позиции, лед тронулся, но говорить о возврате каталогов, об их стоимости, премьерах и сроках возвращения пока рано. Все будет зависеть от дальнейшего развития политической ситуации», - рассказал он.
При этом он отметил, что рынок изменился, зритель «развернулся» к отечественному контенту.
«Рынок, конечно, на месте не стоял. Производство отечественного контента растет геометрическими прогрессиями. Зритель очень сильно развернулся к отечественному контенту, который в качестве приобрел за это время, закрыл какие-то ниши. Вакуумы не могли быть пустыми. Я думаю, что ситуация с потреблением зарубежного контента поменяется, если он вернется. Тут мы держим руку на пульсе. Когда переговоры можно будет открыто возобновлять в полной мере, тогда уже будем обсуждать все условия, бизнес-процессы», - подытожил собеседник НСН.
Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко обрисовала условия возвращения «Голливуда».
«У меня нет информации о возобновлении переговоров. В Госдуму эта информация не поступала. Но могу однозначно сказать, что отсутствие сцен ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России. - прим. НСН) будет условием возращения. Это запрещено в кино», - отметила она.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН заявил, что падение посещаемости кинотеатров в РФ связано с отсутствием достаточного предложения по репертуару для всех сегментов зрительской аудитории, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актриса Ольга Будина призвала отказаться от «Оскара», «Евровидения» и Олимпиады
- NASA: Вероятность столкновения астроида 2024 YR4 с Землей выросла до 3,1%
- Лавров заявил, что национальные интересы РФ и США никогда не совпадут полностью
- Онищенко рассказал о болезни вейперов
- Финский президент призвал не исключать членство Украины в НАТО
- Большинство россиян в турпоездках смотрят фильмы и сериалы
- Шольц призвал ЕС к участию в решении конфликта на Украине
- Россияне рассказали, что больше всего раздражает их в рабочих чатах
- ФСБ задержала призывавшего к расправам над россиянами жителя Севастополя
- Спецпредставитель президента РФ Титов предрек возврат западных брендов в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru