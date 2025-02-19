«Зритель развернулся»: Онлайн-кинотеатры готовятся к возвращению «Голливуда»

Онлайн-кинотеатры впервые за долгое время возобновили переговоры с голливудскими киностудиями, но конкретные условия возвращения обсуждать пока рано, заявил НСН PR-директор онлайн-кинотеатра Okko Артем Саргсян.

О том, что российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по возвращению их библиотек и доступу к премьерам, ранее сообщил РБК. Саргсян призвал не торопить события, отметив, что лед тронулся.