«Добавили отсебятинки». Режиссер фильма «Курчатов» рассказал о новой картине

Премьера научно-фантастического художественного фильма «Курчатов» состоится 4 апреля. Он основан на одном из коротких рассказов Айзека Азимова, главным героем которой является «отец» советской атомной бомбы Игорь Васильевич Курчатов. Зрители увидят альтернативную историю жизни великого советского ученого.



Режиссёр фильма «Курчатов» Александр Королёв в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что является главной темой фильма.

«Вопрос, прозвучавший в начале трейлера фильма: «В чем ценность овец для пастуха» - ключевой для его понимания. Ответ на этот вопрос в фильме оставит разные эмоции у каждого зрителя и каждый по-своему ответит на него», - отметил он.

Режиссер добавил, что сценарий написали он сам в соавторстве со своим отцом - Гариком Сукачевым.

«Мы совместно написали сценарий на основе одного из рассказов Айзека Азимова, название которого до премьеры мы раскрывать не будем. Но мы его адаптировали, потому что это американский фантаст, там есть обстоятельства места и мы добавили отсебятинки, поэтому это «по мотивам», - сказал он.

Про словам Королева, картина длится почти полчаса, это короткометражный фильм. Фильм черно-белый в формате 4:3, он выйдет в прокат в Москве в Доме кино с 4 апреля в 20:00 в большом зале на 1000 мест. Вход свободный без предварительной регистрации.

