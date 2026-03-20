В Госдуму внесли законопроект о доступе Минобороны к данным ЗАГС
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, предоставляющий Минобороны РФ право на получение сведений ЗАГС. Об этом сообщает RT.
Авторы инициативы указали, что она направлена «на совершенствование и оптимизацию механизмов, обеспечивающих получение военнослужащими и их семьями мер соцподдержки»
Отмечается, что законопроект разработан в целях оптимизации процесса предоставления соцгарантий и компенсаций, в том числе гражданскому персоналу ВС РФ, уволенным с военной службы гражданам, членам их семей, «а также ведения воинского учета граждан».
Ранее депутаты Госдумы предложили отправлять граждан на службу, пока идёт оспаривание в суде решение военкомата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
