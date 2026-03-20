Лукашенко: В Белоруссии не допустят повторения событий 2020 года

После очередного помилования 250 осужденных журналисты поинтересовались у белорусского лидера, не станут ли эти люди агентами влияния. Лукашенко ответил, что угрозу могут представлять максимум 40 человек из них, однако все они находятся на контроле спецслужб и милиции.

«Вы не переживайте, что мы их выпустили. Всё здесь под контролем. 2020 года в Беларуси не будет. Я не хочу бегать с автоматом по улице. Я этого не допущу» - подчеркнул он.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. По официальным данным ЦИК, Лукашенко победил с результатом более 80%, оппозиция же заявила, что итоги голосования были сфальсифицированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

