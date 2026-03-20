Чак Норрис умер в возрасте 86 лет
20 марта 202617:11
Американский киноактёр и мастер боевых искусств Чак Норрис умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Variety.
В четверг Норрис был госпитализирован. Согласно заявлению семьи «Крутого Уокера», скончался он утром в пятницу.
«Он прожил жизнь с верой, целеустремленностью и непоколебимой преданностью людям, которых любил», — отметили родные Норриса.
Ранее в возрасте 53 лет умер звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» Эрик Дэйн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуму внесли законопроект о доступе Минобороны к данным ЗАГС
- «Больше 10 миллионов?»: Сколько потеряла Кадышева из-за отмены «Лужников»
- Чак Норрис умер в возрасте 86 лет
- Путин поздравил Токаева с успешным проведением референдума по Конституции
- «Лечат рекламой!»: Медики объяснили, как нейросети навредили пациентам
- В Госдуме рассказали, как компаниям попасть в «белый список» Минцифры
- Легкомоторный самолет упал в Коломне
- Профицитный товар: Как заражение скота ящуром отразится на стоимости мяса
- Путин учредил в РФ День военно-политических органов
- Зритель готов: «Черному шелку» с Биковичем предрекли успех в прокате