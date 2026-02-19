Интерес к китайским фильмам и сериалам за год вырос на 21%
Интерес к китайским фильмам, сериалам и актерам вырос на 21% относительно аналогичных показателей прошлого года, следует из совместного исследования онлайн-кинотеатра «Кион» и системы мониторинга и аналитики соцмедиа и СМИ Brand Analytics.
Уточняется, что с 17 февраля 2025 года по 17 февраля 2026 года в русскоязычных социальных медиа было более 1,6 миллиона упоминаний сериалов и фильмов китайского производства или актеров Китая. Среди самых упоминаемых проектов - оскароносное фэнтези Энга Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (6,1 тыс. упоминаний), историческая мелодрама «Дом летающих кинжалов» (3,8 тыс.) и военный боевик с Кристианом Бейлом «Цветы войны» (2,5 тыс.). Самый популярный сериал - экшн-фэнтези «Боевой континент» (49,9 тыс.).
К наиболее востребованным проектам в онлайн-кинотеатре «Кион» можно отнести фэнтези-дораму «Неукротимый: Повелитель Чэньцин», комедию «Операция «Панда» с Джеки Чаном, боевик «Высокое напряжение», дораму «Киберкраш: влюбиться в твою улыбку». Среди анимационных проектов наибольших интерес аудитории привлекли «Трон, отмеченный богом» и «Нэчжа побеждает Царя драконов».
Самыми востребованными китайскими актерами по числу упоминаний стали Ван Ибо (90,5 тыс., известен зрителям по дораме «Неукротимый: Повелитель Чэньцин»), Сяо Чжань (76,8 тыс., проект «Боевой континент») и звезда романтических сериалов Ян Цзы (35 тыс.).
Ранее кинокритик Сергей Сычев сообщил «Радиоточке НСН», что в истории российско-китайских отношений можно найти основу для множества зрелищных блокбастеров, которые понравятся как российским, так и китайским зрителям, не менее плодотворным может быть сотрудничество России и Китая в анимации.
