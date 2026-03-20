Минюст признал иноагентом социолога Константина Гаазе

Как указали в ведомстве, Гаазе участвовал в создании сообщений и материалов организаций-иноагентов, а также нежелательных организаций. Также он распространял фейки о российских властях и армии, выступал против спецоперации на Украине.

Кроме того, иноагентами были признаны журналистка Анна Немзер, блогер Александр Строгалев (Алекс Мур), экс-директор Центра организации закупок Мордовии Иван Мысенко и проект «Медиа партизаны».

Ранее Минюст РФ признал иностранным агентом журналистку Веру Кричевскую, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».