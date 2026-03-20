Минюст признал иноагентом социолога Константина Гаазе
Социолог и журналист Константин Гаазе был признан в России иностранным агентом. Об этом со ссылкой на Минюст РФ сообщает RT.
Как указали в ведомстве, Гаазе участвовал в создании сообщений и материалов организаций-иноагентов, а также нежелательных организаций. Также он распространял фейки о российских властях и армии, выступал против спецоперации на Украине.
Кроме того, иноагентами были признаны журналистка Анна Немзер, блогер Александр Строгалев (Алекс Мур), экс-директор Центра организации закупок Мордовии Иван Мысенко и проект «Медиа партизаны».
Ранее Минюст РФ признал иностранным агентом журналистку Веру Кричевскую, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: США перебрасывают тысячи морпехов и корабли на Ближний Восток
- «Миллиарды тромбов!»: Врач запретил ровесникам Чака Норриса кардиотренировки
- Сериал про группу «Мираж» оказался под угрозой отмены
- «Черствый следователь?»: Адвокат усомнилась, что Лерчек запрещали посещать врача
- «Заблокировать заблокированное»: Что грозит в России ChatGPT
- В Госдуме допустили снижение ставки Центробанка до 10% к концу года
- Лукашенко заявил, что готов продать США рудник минимум за $3 млрд
- Почему российские писатели все чаще обращаются за помощью к ИИ
- Депутат Марченко назвал легализацию онлайн-казино ударом по престижу России
- МИД Таиланда призвал сократить срок безвизового пребывания в стране