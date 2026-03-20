Австралийский пловец Макэвой побил продержавшийся 16 лет мировой рекорд

Спортсмен стал быстрейшим на Открытом чемпионате Китая в Шэньчжэне. Дистанцию он преодолел за 20,88 секунды, улучшив достижение бразильца Сезара Сьелу (20,91 секунды), которое продержалось 16 лет.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Макэвой выиграл в данной дисциплине золотую медаль.

Ранее норвежские атлеты по итогам Олимпийских игр 2026 года в Италии смогли установить рекорд зимних Олимпиад по общему числу медалей.


