Австралийский пловец Макэвой побил продержавшийся 16 лет мировой рекорд

Представитель Австралии Кэмерон Макэвой установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем. Об этом сообщает RT.

Спортсмен стал быстрейшим на Открытом чемпионате Китая в Шэньчжэне. Дистанцию он преодолел за 20,88 секунды, улучшив достижение бразильца Сезара Сьелу (20,91 секунды), которое продержалось 16 лет.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Макэвой выиграл в данной дисциплине золотую медаль.

Ранее норвежские атлеты по итогам Олимпийских игр 2026 года в Италии смогли установить рекорд зимних Олимпиад по общему числу медалей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

