Австралийский пловец Макэвой побил продержавшийся 16 лет мировой рекорд
Представитель Австралии Кэмерон Макэвой установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем. Об этом сообщает RT.
Спортсмен стал быстрейшим на Открытом чемпионате Китая в Шэньчжэне. Дистанцию он преодолел за 20,88 секунды, улучшив достижение бразильца Сезара Сьелу (20,91 секунды), которое продержалось 16 лет.
На Олимпийских играх 2024 года в Париже Макэвой выиграл в данной дисциплине золотую медаль.
Ранее норвежские атлеты по итогам Олимпийских игр 2026 года в Италии смогли установить рекорд зимних Олимпиад по общему числу медалей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Не верю!»: Адвокат Айвар усомнилась, что Лерчек запрещали посещать врача
- «Заблокировать заблокированное»: Что грозит в России ChatGPT
- В Госдуме допустили снижение ставки Центробанка до 10% к концу года
- Лукашенко заявил, что готов продать США рудник минимум за $3 млрд
- Почему российские писатели все чаще обращаются за помощью к ИИ
- Депутат Марченко назвал легализацию онлайн-казино ударом по престижу России
- МИД Таиланда призвал сократить срок безвизового пребывания в стране
- В Подмосковье два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
- Уступают, но подступают: Когда нейросети заменят писателей
- Академик-педагог Ямбург не поддержал идею «изоляции» хулиганов в спецшколах