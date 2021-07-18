«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Титан»

Это второй случай в истории Каннского кинофестиваля, когда главную награду получает женщина. В последний раз награда досталась в 1993 году Джейн Кэмпион за ленту «Пианино».

Гран-при у двух картин: у «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена и испанского фильма «Герой» режиссера Асгара Фархади. Специальные призы жюри получили Надав Лапид с картиной «Колено Ахеда» и «Память» Апичатпонга Вирасетакула.

Лучшим режиссером назван Леос Каракс за фильм «Аннетт». Лучшая мужская роль — Калеб Лэндри Джонс за фильм «Нитрам» австралийского режиссёра Джастина Курзеля. Лучшая женская роль — Рената Рейнсве за фильм «Худший человек на свете» Йоакима Триера. Лента «Сядь за руль моей машины» Рюсуке Хамагути взяла награду за лучший сценарий.

Почетную Золотую пальмовую ветвь вручили итальянскому актеру и режиссеру Марко Беллоккьо.

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» призов не получил. Он повествует об автослесаре Петрове, который вместе со своей женой и сыном заболевает гриппом. Петров знакомится с Игорем, который по сюжету связывает миры живых и мертвых. После встречи Игоря с Петровыми жизнь семьи кардинально меняется, становится все труднее понять, где реальность, а где — гриппозная галлюцинация.

Ранее президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов назвал один из критериев отбора на Каннский фестиваль.

