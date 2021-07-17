Сегодня во Франции объявят призеров 74-го Каннского фестиваля

Сегодня во французских Каннах состоится церемония награждения. 24 картины претендуют на главную награду – «Золотую пальмовую ветвь». Во главе жюри –режиссёр и актёр из США Спайк Ли. Россию в этом году в основном конкурсе представляет фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».

Лента Серебренникова снята по мотивам романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Он повествует об автослесаре Петрове, который вместе со своей женой и сыном заболевает гриппом. Петров знакомится с Игорем, который по сюжету связывает миры живых и мертвых. После встречи Игоря с Петровыми жизнь семьи кардинально меняется, становится все труднее понять, где реальность, а где — гриппозная галлюцинация.

Ранее президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов назвал один из критериев отбора на Каннский фестиваль. По его мнению, человек должен сидеть под домашним арестом и иметь неприятности с собственным правительством. Об этом Разлогов сообщил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он отреагировал на новость, что для участия в основной конкурсной программе Каннского фестиваля этого года от России была выбрана одна картина – «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.



