«Золотая сотня!»: Помогут ли театру «Маски» Машкова и Гергиева
Николай Песочинский назвал неубедительным и случайным набором «Золотой фонд» спектаклей от СТД, а Кирилл Крок попытался объяснить смысл персональных «Золотых масок» от президента Машкова и маэстро Гергиева.
«Золотая сотня»: «Моня Цацкес» вместо Богомолова
Союз театральных деятелей России и руководство премии «Золотая Маска» продолжают эксперименты, вводящие в ступор экспертов.
На днях СТД объявил о создании «Золотого фонда спектаклей», в котором попытались разыскать самородки театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и театровед Николай Песочинский.
Ну а главная театральная премия страны ввела персональные «Маски» Владимира Машкова и Валерия Гергиева, которые должны помочь прикрыть «погрешности экспериментов».
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На фоне странных коллизий со знаковыми спектаклями, «не замеченными» организаторами премии «Золотая Маска», Союз театральных деятелей решил, что стране жизненно необходим «Золотой фонд театральных постановок».
Туда отобрали 100 лучших спектаклей страны. Чтобы претендовать на попадание в списки лучших из лучших театры должны были подать заявку на участие и прислать видеозапись выдвигаемого спектакля в СТД. Эти работы оценивались членами Союза на региональном уровне, а потом проходили окончательный отбор на федеральном.
В итоге от Москвы в этот список вошли 12 «золотых» спектаклей, в том числе «12» Никиты Михалкова, постановка Олега Липовецкого в театре Шалом «Моня Цацкес — знаменосец», а также «Господа Головлевы» режиссера Юлии Авшаровой в театре неслышащих актеров «Недослов».
Театральный критик Николай Песочинский был удивлен списком «лучших», к которому у него много вопросов.
Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Я видел этот список. Я не понимаю, кто выбирал и по какому принципу. Действительно, мне непонятен этот список. Мне кажется, что он составлен не столько по качеству спектаклей, сколько по каким-то представлениям о том, что должны быть представлены какие-то темы, должны быть представлены какие-то имена. Да, базу исторических спектаклей надо создавать, они должны быть выложены и доступны, как национальное достояние. Поэтому принцип сам правильный. Идея сама, вообще говоря, правильная. Но мне неизвестно, кем обсуждался состав людей, которые будут это отбирать, и по каким принципам это отбиралось. Поэтому, к сожалению, мне этот набор кажется действительно случайным, неубедительным и непонятным».
М.СИНТИН: «Зачем нужен «Золотой фонд театральных постановок России», если там нет спектаклей Сергея Женовача, Камы Гинкаса, Генриетты Яновской, Юрия Бутусова, Николая Коляды, Андрея Могучего, Петра Шерешевского, Антона Федорова, Константина Богомолова? СТД продолжает курс, заданный при выборе номинантов на премию «Золотая маска», когда выдающиеся постановки не замечаются, а вместо этого выдвигаются спектакли, которые отобрали по никому неизвестным критериям. Таким образом СТД выстраивает свою параллельную вселенную, в которой нет ничего по-настоящему талантливого, где награждают премиями по усмотрению начальства».
«Маска» Машкова и «Маска» Гергиева
Тем временем директор Вахтанговского театр Кирилл Крок, который также является секретарем СТД, наконец разъяснил широкой публике, что же стоит за изменениями положения о проведении театрального конкурса «Золотая маска».
По словам Крока, остались все ранее заявленные конкурсы «Золотой маски», кроме «Эксперимента», который был убран еще прошлым летом. Вместо этого появился конкурс «Лучший детский спектакль», а также две персональные «Маски», которые будут присуждать лично председатель СТД, президент премии Владимир Машков и сопредседатель СТД Валерий Гергиев.
Премия Гергиева получила название «Маэстро», она будет присуждаться за спектакли в музыкальном театре или за выдающиеся достижения в области музыкального театра. За что будет вручаться «Маска» Машкова Крок не уточнил.
Он также отметил, что в каждом конкурсе (кроме премии за детский спектакль) будет по пять лучших спектаклей, а также разъяснил нюансы процедуры выдвижения спектаклей на «Золотую маску».
К.КРОК: «Любой российский театр имеет право зайти на сайт «Золотой маски», открыть свой личный кабинет, заполнить нехитрую заявку, указать всех создателей спектакля и прикрепить к этому видео самого спектакля, а также пройти модерацию на правильность заполнения заявки. После этого он может стать участником конкурса «Золотая маска».
М.СИНТИН: «Получается, что премию получат только те театры, кто сам выдвинет свой спектакль на соискание «Золотой маски». Самодостаточным учреждениям культуры, на чьи спектакли не достать билетов, как правило, всё равно, получат они «Золотую маску» или нет. Эта премия сама должна заботиться о награждении самых лучших, чтобы попытаться сохранить стремительно исчезающий авторитет.. Вводя две именные маски, руководство СТД подстраховывается, чтобы не потерять лицо. Таким образом, они получат возможность отмечать выдающиеся постановки, которые не были выдвинуты на получение премии».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
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