Дочь выжившего в море мужчины рассказала, что тоже могла отправиться в путешествие
Дочь Михаила Пичугина, который два месяца выживал на резиновой лодке в Охотском море, рассказала, что ее звали с собой в путешествие, однако она отказалась. Ее слова приводит РЕН ТВ.
София уточнила, что взрослые предлагали ей поехать и «посмотреть на китов». Такие разговоры велись за месяц до путешествия.
При этом девочка отметила, что «сразу не захотела ехать», так как на китов можно «посмотреть по телефону».
Ранее Пичугин рассказал, что собирал дождевую воду, чтобы выжить. Сейчас мужчина находится в больнице Магадана, где проходит лечение. Вскоре он будет допрошен сотрудниками Следственного комитета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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