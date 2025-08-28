Бразилия присоединилась к участию в «Интервидении»

Бразилия присоединилась к числу стран-участниц музыкального конкурса «Интервидение», республику представит дуэт музыкантов Лусиано Калазанса и Таис Надер. Об этом рассказали в пресс-службе смотра.

«Право представить страну на международной арене получил семейный дуэт Лусиано Калазанса и Таис Надер», - указано в сообщении.

Музыканты - одни из ярчайших представителей современной латиноамериканской сцены. Так, Калазанс - музыкант, композитор и продюсер, лауреат Latin Grammy и Премии бразильской музыки, он работал в том числе с Казтану Велозу и will.i.am. В свою очередь, Таис Надер - артистка с 20-летним стажем, певица и композитор победила на фестивале Educadora FM.

Конкурс «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября, состав жюри смотра определят до 12 сентября, пишет RT.

