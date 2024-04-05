«ДНК с сербского кладбища»: Английский писатель Рейфилд раскрыл тайны о дочери Чехова
Расследование возможной связи Чехова с Ниной Корш привело в Сербию, где скончалась предполагаемая дочь писателя, сказал в эфире НСН Дональд Рейфилд.
Британский литературовед, писатель и специалист по русской литературе Дональд Рейфилд в интервью НСН рассказал о тайнах, которые раскрывает новое издание его книги о знаменитом писателе Антоне Чехове.
Дополненное издание книги Рейфилда «Жизнь Антона Чехова» будет представлено 6 апреля в Москве в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы «non/fictioN». В книгу включена глава «В поисках дочери Чехова», являющаяся результатом многолетних исследований автора.
«Свою биографию Чехова я впервые издал в 1997 году, после того как русские архивы открылись для иностранных исследователей. Новые издания этой биографии появляются, потому что книга часто переводится, умные переводчики задают мне вопросы, и я должен пересматривать, поправлять, прибавлять. В этот раз я решил, что надо пролить свет на разные слухи и размышления, появлявшиеся в интернете, а конкретно о том, что у Чехова и Нины Корш (дочери знаменитого театрала) была дочь», - сказал Рейфилд.
По его словам, секрет еще не раскрыт, при этом ответ может быть скрыт на кладбище в Сербии.
«Я копался не только в русском архивном материале, но и в сербских архивах. Предполагаемая "дочь" Чехова, Татьяна Адамовна Корш, переехала в Сербию, где работала врачом и рано умерла. Есть довольно много улик, намекающих на семейные тайны, есть странное внезапное сближение Нины Корш с Ольгой Книппер и с Марией Павловной Чеховой, но прямых доказательств нет, и трудно объяснить, как Чехов и Нина могли встретиться в мае 1900 года, когда он больной и усталый проводил неделю в Москве, а она сдавала экзамены в Петербурге. ДНК, конечно, все разрешит, но получить ДНК Татьяны из сербского кладбища можно только с высочайшим разрешением. Так что секрет еще не раскрыт», - заключил собеседник НСН.
Шеф-редактор книжного сервиса «Букмейт» Константин Мильчин ранее говорил НСН, что выход романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе», который писатель не хотел публиковать при жизни, является большим подарком поклонникам его творчества.
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