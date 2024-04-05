«ДНК с сербского кладбища»: Английский писатель Рейфилд раскрыл тайны о дочери Чехова

Британский литературовед, писатель и специалист по русской литературе Дональд Рейфилд в интервью НСН рассказал о тайнах, которые раскрывает новое издание его книги о знаменитом писателе Антоне Чехове.

Дополненное издание книги Рейфилда «Жизнь Антона Чехова» будет представлено 6 апреля в Москве в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы «non/fictioN». В книгу включена глава «В поисках дочери Чехова», являющаяся результатом многолетних исследований автора.