«Голубица» и «прохвост»: Какими словами ругался и признавался в любви Сергей Есенин

В исследовании, проведенном к 130-летию Есенина, которое отмечается 3 октября, также говорится, что поэт особенно часто использовал такие слова, как «прохвост», «дурак» и «трус». Помимо этих экспрессивных выражений, в стихах Есенина можно встретить «подлецов», «скандалистов», «злодеев», «разбойников», «бандитов», «бездельников», «лешиев» и «сволочей».

В то же время поэзия одного из самых народных русских поэтов пронизана глубокой нежностью. Поэт часто использовал при описании женщин такие эпитеты, как «любимая» и «милая» и прибегал к таким словам, как «красотка» и «голубица». Любимым ласковым обращением поэта стало слово «милый», за ним следуют «голубчик» и «дорогой».

