Михалков заявил, что ему не жалко уехавших из России артистов

По его словам, если иммигрировавшую из СССР элиту выгнали из страны, то нынешние артисты сами уехали оттуда, где их любили, поэтому ему их не жалко.

«Почему они уехали? Потому что СВО, агрессия... восемь лет бомбили мирных людей в Донецке, и никто не чесался. Мне не жалко этих людей», — сказал он.

Ранее Михалков заявил, что не следует наказывать уехавших из России артистов, добавив, что не хочет и не будет работать с ними работать, сообщает RT.





