Режиссер Михалков заявил о наличии в РФ списка «нерукопожатных деятелей культуры»

Режиссер назвал таких людей даже более опасными, чем тех, кто уехал из страны. Он пояснил, что уехавших видно, а вот те, кто остались с целью сохранить свой заработок, но не поддерживают страну, они по-настоящему нерукопожатные.

Михалков выразил сожаление, что этих людей иногда специально не замечают. Он убежден, что проживающие в России могут открыто выражать свое несогласие с чем-либо, но делать это должны из любви к стране и с искренним желанием бороться с проблемами.

Ранее московская прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении уехавшей из РФ певицы Монеточки (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) за уклонение от выполнения обязанностей иноагента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

