Режиссер Михалков заявил о наличии в РФ списка «нерукопожатных деятелей культуры»
К списку нерукопожатных можно отнести деятелей культуры, которые работают в России и не поддерживают политику государства, заявил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Его слова приводит ТАСС.
Режиссер назвал таких людей даже более опасными, чем тех, кто уехал из страны. Он пояснил, что уехавших видно, а вот те, кто остались с целью сохранить свой заработок, но не поддерживают страну, они по-настоящему нерукопожатные.
Михалков выразил сожаление, что этих людей иногда специально не замечают. Он убежден, что проживающие в России могут открыто выражать свое несогласие с чем-либо, но делать это должны из любви к стране и с искренним желанием бороться с проблемами.
Ранее московская прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении уехавшей из РФ певицы Монеточки (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) за уклонение от выполнения обязанностей иноагента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru