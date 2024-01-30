Жёсткий, как «Самурай»: Михалков рассказал о планах снять фильм

Михалков напомнил, что у него есть сценарий «Шоколадный револьвер», который не начали снимать из-за пандемии. Однако режиссер не хочет возвращаться к этой идее, так как большое количество действий в проекте происходит в США.

«Думаю о том, как сформулировать концепцию поиска смысла человеком. При этом у меня крутятся в голове четыре сюжета, которые мечтал бы объединить. Это и психологическая драма, и очень жесткий боевик. Жесткий, как "Самурай" Мельвиля (криминальная драма режиссера Жан-Пьера Мельвиля по роману Джоан Маклеод «Ронин». - НСН). Я говорю про кино, которое хотел бы снять, используя то, что уже существует. Просто там есть очень важные темы», — поделился Михалков.

В то же время режиссер отметил, что кино «должно родиться». По словам Михалкова, написать сценарий и снять картину несложно, однако необходимо ощущение «сейчас или никогда».

«И у меня есть это приближающееся ощущение. Но оно еще не сформулировано», — указал режиссер.

