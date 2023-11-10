«Мне тяжело без тебя!»: Сукачев признался, что ему не хватает Ефремова

Рок-музыкант Гарик Сукачев в интервью НСН сказал, что очень скучает по своему другу, актеру Михаилу Ефремову, отбывающему сейчас наказание в колонии.

Ефремов отмечает 10 ноября 60-летие, в связи с этим его друзья запустили флэшмоб в соцсетях, предложив поклонникам таланта актера написать ему бумажное письмо и отправить по почте.