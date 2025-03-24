«Поговорим и песни споем!»: Галанин верит, что Ефремов будет востребован после УДО
Михаил Ефремов прошел серьезное испытание, при этом он остается талантливым актером, который «необходим во все времена», сказал в эфире НСН Сергей Галанин.
Получивший УДО актер Михаил Ефремов после выхода на свободу будет востребован в театре и кино, как и раньше, выразил уверенность в интервью НСН лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин.
Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО). Осужденный за ДТП со смертельным исходом актер находился в колонии с сентября 2020 года. Галанин отметил, что рад за товарища.
«Я думаю, что многие его поддерживали, потому что человек попал в беду, и все это же не со зла. Это всем понятно. Я очень рад, что мой товарищ будет на свободе, это здорово, это радует. Ему надо и здоровьем заняться, и творчеством. Ну и по детям, думаю, скучает, и по жене. Что касается востребованности, конечно, его будут приглашать. Он очень талантливый и необходимый во все времена. Главное ему немножко взять себя просто в руки после всего, что произошло. Он человек сильный и с этим справится. Я думаю, он, конечно, изменился за это время, это было серьезное испытание. Тут есть время и подумать, и, может быть, что-то поменять в себе. Поэтому мы увидим вроде бы и того же, но, с другой стороны, и другого Михаила Олеговича», - сказал музыкант.
Галанин также пообещал, что обязательно встретится и споет с Ефремовым, отметив, что вряд ли они с друзьями будут как-то праздновать это событие.
«Понятно, что специально никто никаких фуршетов и банкетов устраивать по этому поводу не собирается. Ну а так, конечно, обязательно увидимся, поговорим, да и песни какие-нибудь споем, песни в кругу друзей - это терапевтического свойства вещи», - заключил собеседник НСН.
8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, совершил ДТП в центре Москвы, в результате чего погиб человек. Суд изначально приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, однако затем срок был снижен до семи с половиной лет.
Рок-музыкант Гарик Сукачев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что очень скучает по отбывающему наказание Михаилу Ефремову, назвав его одним из самых близких друзей.
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