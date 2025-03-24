«Поговорим и песни споем!»: Галанин верит, что Ефремов будет востребован после УДО

Получивший УДО актер Михаил Ефремов после выхода на свободу будет востребован в театре и кино, как и раньше, выразил уверенность в интервью НСН лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин.

Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО). Осужденный за ДТП со смертельным исходом актер находился в колонии с сентября 2020 года. Галанин отметил, что рад за товарища.