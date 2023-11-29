Журнал «Кинорепортер» назвал фильм «Вызов» проектом года
Российская кинокартина «Вызов» режиссера Клима Шипенко названа лучшим проектом в номинации премии «Событие года» журнала «Кинорепортер», сообщает ТАСС.
Награды вручили актерам Юлии Пересильд, Ивану Янковскому и Александру Олешко. По словам режиссера фильма, «очень сложно было полететь в космос».
В номинации «Герой года» был отмечен фильм «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко. Награду получили юная артистка Ева Смирнова и продюсер Эдуард Илоян.
Ранее фильм «По щучьему велению» обогнал по кассовым сборам «Вызов». Это произошло, поскольку он «зашел» аудитории и несет легкость, а не сложные эмоции, объяснил в интервью НСН член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru