Эрнст назвал фильм «Вызов» катализатором космической темы в России

Фильм «Вызов» принес пользу не только отечественному кинематографу, но и космической отрасли страны, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, передает ТАСС.

Он отметил, что картина вновь вернула интерес к космической теме, а авторам удалось «преодолеть определенную закрытость космонавтов».

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Также Константин Эрнст заявил, что, возможно, вторая часть фильма «Вызов» будет снята на Луне.

Ранее космонавт Анна Кикина согласилась сняться в возможном продолжении фильма «Вызов».

Космическую драму сняли на борту Международной космической станции. В работе над фильмом участвовали космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КосмосКонстантин Эрнст

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